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«Буду стараться его побить». Андрей Мостовой — о рекорде Дзюбы по голам за сборную

«Буду стараться его побить». Андрей Мостовой — о рекорде Дзюбы по голам за сборную
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о бомбардирском рекорде нападающего национальной команды Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Есть ли у тебя стремление рекорд Дзюбы побить?
— Я тоже уже не молодой. Будет тяжело, но буду стараться. На скамейке чувствовалось давление, на себя очень много играли, от этого тоже игра немного не шла. Искали все Дзюбу. Все выдохнули, когда он забил, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

27-летний Мостовой сыграл в составе сборной России 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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