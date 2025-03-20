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Дзюба увеличил отрыв до 15 голов за сборную России среди действующих игроков

Дзюба увеличил отрыв до 15 голов за сборную России среди действующих игроков
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Сборная России разгромила сборную Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Один из голов записал на свой счёт нападающий Артём Дзюба. Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды и позволил обойти бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Дзюба довёл отрыв от ближайшего преследователя среди действующих игроков до 15 забитых мячей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

Вторым лучшим бомбардиром в истории сборной России среди футболистов, продолжающих профессиональную карьеру, является нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов. На счету 35-летнего нападающего, который не вызывается в сборную с ноября 2021 года, 16 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной России среди действующих футболистов:

1. Артём Дзюба («Акрон», 36 лет) — 31 гол.
2. Фёдор Смолов («Краснодар», 35 лет) — 16 голов.
3. Денис Черышев («Паниониос», 34 года) — 12 голов.
4. Александр Кокорин («Арис», 34 года) — 12 голов.
5. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», 29 лет) — 8 голов.
6. Антон Миранчук («Сьон», 29 лет) — 8 голов.
7. Александр Соболев («Зенит», 28 лет) — 6 голов.
8. Александр Головин («Монако», 28 лет) — 6 голов.

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