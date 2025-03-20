Дзюба увеличил отрыв до 15 голов за сборную России среди действующих игроков

Сборная России разгромила сборную Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Один из голов записал на свой счёт нападающий Артём Дзюба. Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды и позволил обойти бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Дзюба довёл отрыв от ближайшего преследователя среди действующих игроков до 15 забитых мячей.

Вторым лучшим бомбардиром в истории сборной России среди футболистов, продолжающих профессиональную карьеру, является нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов. На счету 35-летнего нападающего, который не вызывается в сборную с ноября 2021 года, 16 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной России среди действующих футболистов:

1. Артём Дзюба («Акрон», 36 лет) — 31 гол.

2. Фёдор Смолов («Краснодар», 35 лет) — 16 голов.

3. Денис Черышев («Паниониос», 34 года) — 12 голов.

4. Александр Кокорин («Арис», 34 года) — 12 голов.

5. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», 29 лет) — 8 голов.

6. Антон Миранчук («Сьон», 29 лет) — 8 голов.

7. Александр Соболев («Зенит», 28 лет) — 6 голов.

8. Александр Головин («Монако», 28 лет) — 6 голов.