Артём Дзюба стал самым возрастным автором гола в истории сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды. Форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0) в возрасте 36 лет, 6 месяцев и 25 дней.
Прежним рекордсменом сборной России по данному показателю был защитник Сергей Игнашевич. В сентябре 2014 года, когда ему было 36 лет, 2 месяца и 25 дней, он забил в товарищеском матче с Азербайджаном (4:0).
Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кержакову. Экс-форвард «Зенита» имеет в своём активе 30 мячей в составе российской национальной команды.
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