Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австралия — Индонезия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев: по российским меркам Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться

Иван Сергеев: по российским меркам Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего национальной команды Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Когда Дзюба подошёл меняться, я поздравил его, сказал «молодец» и вышел на поле. Думаю, что он это заслужил, сегодня его день. Смотрелось, как будто играли на него. Думаю, что после забитого мяча он выдохнул. Мы все ждали, когда он забьёт. По российским меркам можно сказать, что Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кержакову. Экс-форвард «Зенита» имеет в своём активе 30 мячей в составе российской национальной команды.

Материалы по теме
«Буду стараться его побить». Андрей Мостовой — о рекорде Дзюбы по голам за сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android