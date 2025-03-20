Иван Сергеев: по российским меркам Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться

29-летний нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего национальной команды Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Когда Дзюба подошёл меняться, я поздравил его, сказал «молодец» и вышел на поле. Думаю, что он это заслужил, сегодня его день. Смотрелось, как будто играли на него. Думаю, что после забитого мяча он выдохнул. Мы все ждали, когда он забьёт. По российским меркам можно сказать, что Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кержакову. Экс-форвард «Зенита» имеет в своём активе 30 мячей в составе российской национальной команды.