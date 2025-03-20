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Ламин Ямаль планирует выиграть «Золотой мяч» до 2029 года

Ламин Ямаль планирует выиграть «Золотой мяч» до 2029 года
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что планирует получить награду «Золотой мяч» до 2029 года.

— Искусственный интеллект на днях сделал прогноз на 20 лет вперёд о том, в каком году Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч», и отдал тебе награду в 2029 году, пока ты был игроком «Барселоны». Затем он говорит, что ты выиграешь его ещё дважды, в 2035 и 2037 годах… с мадридским «Реалом». Что-нибудь скажешь по этому поводу?
— Что касается 2029 года, надеюсь, выиграю его раньше, потому что это будет означать, что я выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» и чемпионат мира с Испанией, это мои две самые большие мечты. А что касается остального, что говорит искусственный интеллект, то он не угадал ни разу, — приводит слова Ямаля AS.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанца 13 голов и 16 ассистов в 38 матчах за каталонский клуб.

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