Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Южная Корея — Оман. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев поздравил Артёма Дзюбу с рекордом по голам в сборной России

Тренер «Акрона» Тедеев поздравил Артёма Дзюбу с рекордом по голам в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поздравил нападающего своего клуба Артёма Дзюбу с историческим рекордом для сборной России. Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе национальной команды. Форвард забил свой 31-й гол в футболке сборной в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям. Дзюба — лучший форвард в истории российской современности. Желаю ему не останавливаться на достигнутом и сделать всё максимально от себя зависящее, чтобы в каждом матче быть максимально полезным для «Акрона». С ним мы становимся ещё сильнее, с ним растут быстрее наши футболисты – это важно для нашего клуба и подрастающего поколения. Нашим воспитанникам повезло, что они видят всё это воочию, могут пересечься с Артёмом, поговорить и попросить совета – по сути, он является их одноклубником. Это великая история для клуба, у которого уже сейчас зарождаются традиции», — приводит слова Тедеева Metaratings.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

Форвард сборной России Артём Дзюба перебрался в «Акрон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Тольятти рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Артём Дзюба стал самым возрастным автором гола в истории сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android