Карпин спародировал Дзюбу, повторив его празднование после гола за сборную России
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Нападающий сборной России Артём Дзюба установил рекорд по голам в составе национальной команды, забив свой 31-й мяч за сборную в товарищеском матче с командой Гренады. Главный тренер сборной России Валерий Карпин спародировал нападающего, повторив его празднование.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
Отличившись на 43-й минуте матча, Артём Дзюба приложил руку к голове, изображая «воинское приветствие». Так, в частности, нападающий праздновал свои голы на чемпионате мира 2018 года в России. Валерий Карпин воспроизвёл тот же жест.
Артём Дзюба был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи впервые с 2021 года. Кроме забитого мяча, Артём Дзюба записал на свой счёт результативную передачу — на 53-й минуте на полузащитника Даниила Фомина.
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