Карпин спародировал Дзюбу, повторив его празднование после гола за сборную России

Нападающий сборной России Артём Дзюба установил рекорд по голам в составе национальной команды, забив свой 31-й мяч за сборную в товарищеском матче с командой Гренады. Главный тренер сборной России Валерий Карпин спародировал нападающего, повторив его празднование.

Отличившись на 43-й минуте матча, Артём Дзюба приложил руку к голове, изображая «воинское приветствие». Так, в частности, нападающий праздновал свои голы на чемпионате мира 2018 года в России. Валерий Карпин воспроизвёл тот же жест.

Артём Дзюба был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи впервые с 2021 года. Кроме забитого мяча, Артём Дзюба записал на свой счёт результативную передачу — на 53-й минуте на полузащитника Даниила Фомина.