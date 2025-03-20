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Ламин Ямаль — о высокой плотности календаря: у меня нет никаких жалоб

Ламин Ямаль — о высокой плотности календаря: у меня нет никаких жалоб
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о жалобах некоторых людей на большое количество матчей и высокую загрузку календаря.

— Понимаешь ли ты старших, когда они жалуются на календарь?
— Молодые просто хотят играть и наслаждаться, и ничего другого в голову не приходит. Футбол, помимо того, что является нашей работой, это то, что нам больше всего нравится делать. И у меня нет никаких жалоб.

— То есть эти 72 часа между матчами тебе кажутся очень долгими.
— Да, да… Иногда, когда заканчивается матч, ты думаешь «фух, ещё три дня до следующей игры». С этими 72 часами у меня всё наоборот. Заканчиваю матч и уже хочу играть другой, — приводит слова Ямаля AS.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанца 13 голов и 16 ассистов в 38 матчах за каталонский клуб.

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