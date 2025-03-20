Артём Дзюба опубликовал пост на фоне рекордного гола в сборной России
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Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба выложил пост в своём телеграм-канале со своим рекордным голом за национальную команду после товарищеского матча со сборной Гренады, который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина — 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Я счастлив! Россия» — подписал пост с видео Дзюба, прикрепив эмодзи сердца и российского флага.
Напомним, 36-летний форвард Дзюба вписал своё имя в историю российского футбола, установив новый рекорд результативности за сборную страны. Гол в ворота Гренады позволил ему превзойти достижение Александра Кержакова, который ранее возглавлял список бомбардиров сборной с 30 забитыми мячами.
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