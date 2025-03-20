Артём Дзюба опубликовал пост на фоне рекордного гола в сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба выложил пост в своём телеграм-канале со своим рекордным голом за национальную команду после товарищеского матча со сборной Гренады, который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина — 5:0.

«Я счастлив! Россия» — подписал пост с видео Дзюба, прикрепив эмодзи сердца и российского флага.

Напомним, 36-летний форвард Дзюба вписал своё имя в историю российского футбола, установив новый рекорд результативности за сборную страны. Гол в ворота Гренады позволил ему превзойти достижение Александра Кержакова, который ранее возглавлял список бомбардиров сборной с 30 забитыми мячами.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: