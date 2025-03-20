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Эвра: все знают, что Месси отдали победу на ЧМ-2022

Эвра: все знают, что Месси отдали победу на ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра заявил, что Лионелю Месси отдали победу на чемпионате мира 2022 года.

«Окей, мы не выигрывали ЧМ с 2018 года, но все мы знаем, что в 2022 году Месси просто отдали чемпионат мира. Все было уже предрешено. Даже французы хотели, чтобы Месси выиграл… Пенальти в начале… Лично я желаю удачи тому, кто придет после Дешама. Когда я слышу, как люди говорят: «Ещё полтора года потерпеть», для меня это проявление неуважения», — приводит слова Эвра RMC Sport.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

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