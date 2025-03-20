«Выезжаю со стадиона обиженным». Мостовой шутливо отреагировал на матч Россия — Гренада

Бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой шутливо высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Гренадой. Встреча завершилась разгромом — 5:0.

«Надеялся, что выпустят во втором тайме, потому что тоже хотел забить голешничек, но, к сожалению, не выпустили. Поэтому выезжаю со стадиона обиженным (смеётся). Ой, Гренада», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла семь матчей с общим счётом 39:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0) и Гренада (5:0).

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