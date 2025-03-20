Дзюба: бомбардир всея Руси? Саша Кержаков

36-летний форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос журналиста о том, кто является лучшим бомбардиров в истории национальной командой России по футболу после товарищеского матча с Гренадой (5:0), где Артём отличился забитым голом.

— Бомбардир всея Руси?

— Саша Кержаков. А я побил его рекорд, так что я тоже красавчик, — сказал Дзюба в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.

Напомним, Дзюба установил новый рекорд результативности в сборной России. Гол в ворота Гренады помог ему покорить достижение бывшего форварда национальной команды Александра Кержакова, у которого к моменту завершения карьеры в 2017 году было 30 забитых мячей.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: