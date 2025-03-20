Дзюба: бомбардир всея Руси? Саша Кержаков
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36-летний форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос журналиста о том, кто является лучшим бомбардиров в истории национальной командой России по футболу после товарищеского матча с Гренадой (5:0), где Артём отличился забитым голом.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
— Бомбардир всея Руси?
— Саша Кержаков. А я побил его рекорд, так что я тоже красавчик, — сказал Дзюба в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.
Напомним, Дзюба установил новый рекорд результативности в сборной России. Гол в ворота Гренады помог ему покорить достижение бывшего форварда национальной команды Александра Кержакова, у которого к моменту завершения карьеры в 2017 году было 30 забитых мячей.
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