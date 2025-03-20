Артём Дзюба — второй по голам в составе сборных СССР/России в истории, до Блохина 6 мячей

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба вышел на вторую строчку в списке форвардов по голам в составе сборных с учётом как России, так и СССР в истории.
36-летний Дзюба забил в товарищеском матче с Гренадой (5:0) свой 31-й гол в карьере за национальную команду, тем самым опередив в бомбардирском рейтинге бывшего форварда Александра Кержакова (30). На первой строчке, как сообщает Transfermarkt, располагается бывший форвард Олег Блохин, до 1988 года выступавший в составе национальной команды СССР. На его счету 37 мячей за первую команду.
Кроме того, Блохин дважды выступал на Олимпийских играх в составе СССР, где забил семь голов в 11 матчах, а также отличился дублем в товарищеской игре в составе этой команды. Таким образом, с учётом ОИ в активе Блохина 46 забитых мячей.
Лучший бомбардир в истории России:
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