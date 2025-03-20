«Можно дальше не смотреть». Генич — о рекорде Дзюбы в сборной России
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Российский журналист и комментатор Константин Генич шутливо отреагировал на рекорд нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде России. Дзюба забил гол в ворота Гренады (5:0) в товарищеском матче на 43-й минуте и покорил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за сборную России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Можно дальше не смотреть», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
Артём Дзюба забил 31-й гол за национальную команду России, превзойдя рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.
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