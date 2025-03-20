«Можно дальше не смотреть». Генич — о рекорде Дзюбы в сборной России

Российский журналист и комментатор Константин Генич шутливо отреагировал на рекорд нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде России. Дзюба забил гол в ворота Гренады (5:0) в товарищеском матче на 43-й минуте и покорил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за сборную России.

«Можно дальше не смотреть», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Артём Дзюба забил 31-й гол за национальную команду России, превзойдя рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.