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«Можно дальше не смотреть». Генич — о рекорде Дзюбы в сборной России

«Можно дальше не смотреть». Генич — о рекорде Дзюбы в сборной России
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Российский журналист и комментатор Константин Генич шутливо отреагировал на рекорд нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде России. Дзюба забил гол в ворота Гренады (5:0) в товарищеском матче на 43-й минуте и покорил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за сборную России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Можно дальше не смотреть», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Артём Дзюба забил 31-й гол за национальную команду России, превзойдя рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.

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