Черчесов назвал задачу Дзюбы после покорения им бомбардирского рекорда в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о бомбардирском рекорде в сборной России, который установил форвард Артём Дзюба после забитого им мяча в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Я два дня подряд переписывался с ним. Он сделал своё дело, забил мяч, стал рекордсменом. Теперь задача — мотивировать его дальше. Он приносит пользу «Акрону», он забивает и отдаёт, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне за «Акрон» из Тольятти 36-летний Дзюба забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. Также в активе Артёма забитый гол за сборную России.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: