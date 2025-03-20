Черчесов назвал задачу Дзюбы после покорения им бомбардирского рекорда в сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о бомбардирском рекорде в сборной России, который установил форвард Артём Дзюба после забитого им мяча в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Я два дня подряд переписывался с ним. Он сделал своё дело, забил мяч, стал рекордсменом. Теперь задача — мотивировать его дальше. Он приносит пользу «Акрону», он забивает и отдаёт, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
В текущем сезоне за «Акрон» из Тольятти 36-летний Дзюба забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. Также в активе Артёма забитый гол за сборную России.
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