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Черчесов назвал задачу Дзюбы после покорения им бомбардирского рекорда в сборной России

Черчесов назвал задачу Дзюбы после покорения им бомбардирского рекорда в сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о бомбардирском рекорде в сборной России, который установил форвард Артём Дзюба после забитого им мяча в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Я два дня подряд переписывался с ним. Он сделал своё дело, забил мяч, стал рекордсменом. Теперь задача — мотивировать его дальше. Он приносит пользу «Акрону», он забивает и отдаёт, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне за «Акрон» из Тольятти 36-летний Дзюба забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. Также в активе Артёма забитый гол за сборную России.

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«Подвиги» Дзюбы вне футбола:

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