Радимов предположил, когда Дзюба завершит карьеру в сборной России

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, когда нападающий Артём Дзюба может завершить карьеру в национальной команде России.

«Я побуду осьминогом Паулем. Дзюба примет решение и скажет: «Ребята, я закончил карьеру в сборной». Вот закончится второй матч с Замбией. Сейчас политическая обстановка изменится, хоккеисты начнут играть между собой, вдруг футбол допустят, тогда он может пригодиться. В расширенный список — 25 человек. Футбол, который видит Карпин, интенсивный, с прессингом, тогда Дзюба вряд ли подойдет. Но когда в обойме 25 человек, один из них Дзюба, который может выйти и изменить результат за 15 минут до конца, — это другая история», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба забил гол в матче с национальной командой Гренады (5:0) и превзошёл рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.

В следующем матче сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт 25 марта, начало – 20:00 мск.