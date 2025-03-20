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Радимов предположил, когда Дзюба завершит карьеру в сборной России

Радимов предположил, когда Дзюба завершит карьеру в сборной России
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, когда нападающий Артём Дзюба может завершить карьеру в национальной команде России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Я побуду осьминогом Паулем. Дзюба примет решение и скажет: «Ребята, я закончил карьеру в сборной». Вот закончится второй матч с Замбией. Сейчас политическая обстановка изменится, хоккеисты начнут играть между собой, вдруг футбол допустят, тогда он может пригодиться. В расширенный список — 25 человек. Футбол, который видит Карпин, интенсивный, с прессингом, тогда Дзюба вряд ли подойдет. Но когда в обойме 25 человек, один из них Дзюба, который может выйти и изменить результат за 15 минут до конца, — это другая история», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба забил гол в матче с национальной командой Гренады (5:0) и превзошёл рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.

В следующем матче сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт 25 марта, начало – 20:00 мск.

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