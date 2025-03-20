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14:00 Мск
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Черчесов: сборная тоже команда. Не должен быть проходной двор

Черчесов: сборная тоже команда. Не должен быть проходной двор
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Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался об институте национальной команды после победы России в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«В той ситуации, в которой находятся РФС и российский футбол, Российский футбольный союз делает всё возможное. Я часто говорю, что не нужно их ругать, а нужно их поддержать. Институт сборной должен существовать, а они делают максимум, чтобы сборная играла. Убеждён, что в том случае, если, дай бог, всё откроется, то не будет такого разброса. В моём понимании сборная тоже команда. Не должен быть проходной двор. У нас была другая ситуация, но мы старались делать минимум изменений, если тебя реально какой‑то игрок не заставил себя вызвать», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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