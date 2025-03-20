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Джикия отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России

Джикия отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России
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Бывший защитник сборной России Геогрий Джикия отреагировал на рекорд Артёма Дзюбы по голам за национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Во-первых, поздравляю Артёма, во-вторых, честно могу сказать, я очень рад за него. Потому что с Артёмом нас тоже очень много связывает, понятно, что кроме футбола, мы вместе защищали цвета сборной. Я очень рад за него, поздравляю, молодец. Понятно, что всем хотелось бы играть с более сильными соперниками, но гол, конечно, на классе, на опыте, как он умеет забивать: в дальний, щекой. Классное исполнение, отличный гол, молодец», — приводит слова Джикии ТАСС.

Напомним, Дзюба забил гол в матче с национальной командой Гренады (5:0) и превзошёл рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.

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