Джикия отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России

Бывший защитник сборной России Геогрий Джикия отреагировал на рекорд Артёма Дзюбы по голам за национальную команду.

«Во-первых, поздравляю Артёма, во-вторых, честно могу сказать, я очень рад за него. Потому что с Артёмом нас тоже очень много связывает, понятно, что кроме футбола, мы вместе защищали цвета сборной. Я очень рад за него, поздравляю, молодец. Понятно, что всем хотелось бы играть с более сильными соперниками, но гол, конечно, на классе, на опыте, как он умеет забивать: в дальний, щекой. Классное исполнение, отличный гол, молодец», — приводит слова Джикии ТАСС.

Напомним, Дзюба забил гол в матче с национальной командой Гренады (5:0) и превзошёл рекорд Александра Кержакова, у которого было 30 мячей. Для достижения этого результата Дзюбе понадобилось 56 матчей, тогда как Кержаков установил своё достижение за 91 игру.