«Челси» согласовал трансфер двух игроков «Спортинга» за € 74 млн — Фабрицио Романо

Лондонский «Челси» оформил трансфер двух молодых футболистов из лиссабонского «Спортинга» суммарно за примерно € 74 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, «пенсионеры» подписали 17‑летнего португальского крайнего нападающего Жеовани Кенду, а также 20-летнего опорного хавбека из Португалии Дариу Эсугу, который на данный момент выступает в аренде за испанский «Лас‑Пальмас».

Отмечается, что Эсугу (€ 22,27 млн) присоединится к «Челси» летом 2025 года, в то время как Кенда (€ 52,14 млн)задержится в «Спортинге» на год и станет футболистом «Челси» летом 2026‑го.

В текущем сезоне опорник «Лас‑Пальмаса» провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Кенда в 44 матчах во всех турнирах за лиссабонский клуб отличился двумя голами и восемью передачами.

Материалы по теме Журналист Скира раскрыл подробности о будущем Жоау Феликса

Самый дорогой трансфер в истории футбола: