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Дзюба прослезился во время гимна, Карпин повторил жест Артёма. Фото победы над Гренадой

Дзюба прослезился во время гимна, Карпин повторил жест Артёма. Фото победы над Гренадой
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19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Гренады. Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры матча Россия — Гренада в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл полузащитник сборной России Данил Пруцев. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте Артём Дзюба забил рекордный 31-й гол в футболке национальной команды и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. На 53-й минуте отличился Даниил Фомин. На 60-й минуте Зелимхан Бакаев установил окончательный счёт — 5:0.

25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

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