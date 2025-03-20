Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Южная Корея — Оман. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба ответил на вопрос о разговоре с Кержаковым перед матчем с Гренадой

Артём Дзюба ответил на вопрос о разговоре с Кержаковым перед матчем с Гренадой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о разговоре с бывшим форвардом сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александром Кержаковым перед товарищеским матчем России с национальной командой Гренады (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Что сказал Кержаков перед матчем?
— Посмеялись. Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли ещё в «Зените» при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Напомним, в матче с Гренадой 36-летний Дзюба покорил рекорд сборной России по голам, который принадлежал Кержакову. В активе Артёма теперь 31 гол. Александр остановился на 30 мячах.

Материалы по теме
Артём Дзюба — второй по голам в составе сборных СССР/России в истории, до Блохина 6 мячей

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android