Артём Дзюба ответил на вопрос о разговоре с Кержаковым перед матчем с Гренадой
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о разговоре с бывшим форвардом сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александром Кержаковым перед товарищеским матчем России с национальной командой Гренады (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
— Что сказал Кержаков перед матчем?
— Посмеялись. Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли ещё в «Зените» при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.
Напомним, в матче с Гренадой 36-летний Дзюба покорил рекорд сборной России по голам, который принадлежал Кержакову. В активе Артёма теперь 31 гол. Александр остановился на 30 мячах.
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