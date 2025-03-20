Артём Дзюба ответил на вопрос о разговоре с Кержаковым перед матчем с Гренадой

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о разговоре с бывшим форвардом сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александром Кержаковым перед товарищеским матчем России с национальной командой Гренады (5:0).

— Что сказал Кержаков перед матчем?

— Посмеялись. Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли ещё в «Зените» при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Напомним, в матче с Гренадой 36-летний Дзюба покорил рекорд сборной России по голам, который принадлежал Кержакову. В активе Артёма теперь 31 гол. Александр остановился на 30 мячах.

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