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14:00 Мск
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36-летний Дзюба рассказал о разговоре с Карпиным после замены во время матча с Гренадой

36-летний Дзюба рассказал о разговоре с Карпиным после замены во время матча с Гренадой
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36-летний форвард сборной России Артём Дзюба высказался о беседе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным после замены Артёма на 65-й минуте товарищеского матча с Гренадой (5:0). Форвард отметился в этой встрече голом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Что сказал Валерий Георгиевич после замены? Вы обнялись и обменялись репликами.
— Он спросил, хотел ли я ещё поиграть. Ответил, что да. Он сказал «не наглей», посмеялись. Поблагодарил его за шанс. Грешно уже тут больше наглеть, потому что хотелось, конечно, второй и третий. Но, видите, после замены нам больше и не удалось забить. Ребята из Гренады под мяч ложились и стелились, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Отметим, забитый мяч Артёма в матче с Гренадой стал для него рекордным в сборной России. На его счету теперь 31 гол. Ранее рекорд России принадлежал экс-футболисту Зенита Александру Кержакову, который отличился 30 мячами.

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