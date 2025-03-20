36-летний Дзюба рассказал о разговоре с Карпиным после замены во время матча с Гренадой

36-летний форвард сборной России Артём Дзюба высказался о беседе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным после замены Артёма на 65-й минуте товарищеского матча с Гренадой (5:0). Форвард отметился в этой встрече голом.
— Что сказал Валерий Георгиевич после замены? Вы обнялись и обменялись репликами.
— Он спросил, хотел ли я ещё поиграть. Ответил, что да. Он сказал «не наглей», посмеялись. Поблагодарил его за шанс. Грешно уже тут больше наглеть, потому что хотелось, конечно, второй и третий. Но, видите, после замены нам больше и не удалось забить. Ребята из Гренады под мяч ложились и стелились, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.
Отметим, забитый мяч Артёма в матче с Гренадой стал для него рекордным в сборной России. На его счету теперь 31 гол. Ранее рекорд России принадлежал экс-футболисту Зенита Александру Кержакову, который отличился 30 мячами.
Как сборная России играет при Карпине: