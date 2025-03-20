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Артём Дзюба поделился эмоциями после матча с Гренадой за сборную России

Артём Дзюба поделился эмоциями после матча с Гренадой за сборную России
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Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал об эмоциях после товарищеского матча с национальной командой Гренады (5:0) и ответил, насколько счастливым чувствует себя.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

– Я безумно счастлив, но гимн вызвал столько эмоций, что я прямо обалдел. Почувствовал себя таким живым! За такие эмоции я благодарен господу Богу, РФС, Валерию Георгиевичу, стране, болельщикам. Это – кайф! Денису Майданову ещё. Он же пел, да?

– Какой уровень счастья от 1 до 100?
– Тысяча, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

Отметим, забитый мяч Дзюбы в матче с Гренадой стал для него рекордным в сборной России. На его счету теперь 31 гол. Ранее рекорд России принадлежал экс-футболисту Зенита Александру Кержакову, который отличился 30 мячами.

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