Артём Дзюба поделился эмоциями после матча с Гренадой за сборную России
Поделиться
Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал об эмоциях после товарищеского матча с национальной командой Гренады (5:0) и ответил, насколько счастливым чувствует себя.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
– Я безумно счастлив, но гимн вызвал столько эмоций, что я прямо обалдел. Почувствовал себя таким живым! За такие эмоции я благодарен господу Богу, РФС, Валерию Георгиевичу, стране, болельщикам. Это – кайф! Денису Майданову ещё. Он же пел, да?
– Какой уровень счастья от 1 до 100?
– Тысяча, — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.
Отметим, забитый мяч Дзюбы в матче с Гренадой стал для него рекордным в сборной России. На его счету теперь 31 гол. Ранее рекорд России принадлежал экс-футболисту Зенита Александру Кержакову, который отличился 30 мячами.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
06:40
-
06:37
-
05:52
-
05:39
-
05:24
-
04:21
-
04:14
-
03:20
-
03:08
-
02:52
-
02:43
-
02:36
-
02:23
-
02:23
-
01:54
-
01:44
-
01:22
-
01:11
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:20
-
00:13
-
00:03
- 19 марта 2025
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:13
-
23:11