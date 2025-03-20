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Килиан Мбаппе: Дембеле — это ещё одна струна в нашем оркестре

Килиан Мбаппе: Дембеле — это ещё одна струна в нашем оркестре
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о нынешней форме вингера «ПСЖ» и национальной команды Франции Усмана Дембеле, который также является его близким другом.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он — это ещё одна струна в нашем оркестре. Его нынешняя форма даёт нам ещё больше возможностей, делает нас ещё более непредсказуемыми для соперника. Нам просто нужно правильно взаимодействовать. Но мы знаем друг друга как облупленных и хотим играть вместе», — приводит слова Мбаппе ESPN со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, уже сегодня состоится матч сборной Франции с национальной командой Хорватии, который пройдёт в рамках 1/4 финала Лиги наций.

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