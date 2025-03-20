Килиан Мбаппе: Дембеле — это ещё одна струна в нашем оркестре

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о нынешней форме вингера «ПСЖ» и национальной команды Франции Усмана Дембеле, который также является его близким другом.

«Он — это ещё одна струна в нашем оркестре. Его нынешняя форма даёт нам ещё больше возможностей, делает нас ещё более непредсказуемыми для соперника. Нам просто нужно правильно взаимодействовать. Но мы знаем друг друга как облупленных и хотим играть вместе», — приводит слова Мбаппе ESPN со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, уже сегодня состоится матч сборной Франции с национальной командой Хорватии, который пройдёт в рамках 1/4 финала Лиги наций.