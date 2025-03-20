Мбаппе — о возможной игре с «ПСЖ» в ЛЧ: мне всё равно, как меня встретят в Париже

Экс-нападающий «ПСЖ», а ныне игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, как он отнесётся к тому, что «сливочные» могут встретиться с французской командой в полуфинале Лиги чемпионов.

— Как вы отнесётесь к тому, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» может встретиться с «ПСЖ»? Вы готовы выйти на стадион французской команды?

— Мне всё равно, как меня встретят в Париже, — приводит слова Мбаппе ESPN со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, в четвертьфинале мадридский «Реал» сыграет с «Арсеналом». Парижане сыграют с «Астон Виллой». Первые матчи состоятся уже 8 и 9 апреля. Ответные пройдут 15 и 16 апреля.