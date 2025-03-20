Хавбек сборной Нидерландов покинул расположение команды и не сыграет с Испанией

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь «Оранье» сегодня вечером. Полузащитник всё ещё страдает от травмы, полученной на выходных, которая не позволяет ему играть в матчах против Испании», — говорится в заявлении сборной.

Отметим, тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил, что в этом матче он выпустит Мемфиса Депая в качестве нападающего и Френки де Йонга в качестве полузащитника.

Напомним, уже сегодня сборная Нидерландов сыграет с национальной командой Испании. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме, начало в 22:45 по московскому времени.