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Хавбек сборной Нидерландов покинул расположение команды и не сыграет с Испанией

Хавбек сборной Нидерландов покинул расположение команды и не сыграет с Испанией
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь «Оранье» сегодня вечером. Полузащитник всё ещё страдает от травмы, полученной на выходных, которая не позволяет ему играть в матчах против Испании», — говорится в заявлении сборной.

Отметим, тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил, что в этом матче он выпустит Мемфиса Депая в качестве нападающего и Френки де Йонга в качестве полузащитника.

Напомним, уже сегодня сборная Нидерландов сыграет с национальной командой Испании. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме, начало в 22:45 по московскому времени.

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