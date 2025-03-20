Издание ESPN раскрыло подробности по будущему Джейдона Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим станет решающим фактором в будущем Джейдона Санчо, если тот вернётся в команду. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, английский вингер, арендованный «Челси», должен был быть выкуплен лондонским клубом в том случае, если команда займёт в АПЛ место выше 14-го. Однако в «Челси» не хотят подписывать полноценный контракт с Санчо и даже готовы оплатить штраф манкунианцам за срыв договорённостей. В случае, если подобное произойдёт, судьбу футболиста решит нынешний тренер «красных дьяволов».

В текущем сезоне Джейдон Санчо провёл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.