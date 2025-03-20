Станислав Черчесов оценил предстоящий матч сборной России с командой Замбии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Замбия.

«Нам предстоит хороший матч. Убеждён, что у нашей сборной будет совершенно другой настрой и состав. Главное, чтобы и соперник был в максимально основном составе», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Национальные команды России и Замбии проведут товарищескую игру 25 марта на поле московской «ВТБ Арены». 19 марта на этом же стадионе подопечные Валерия Карпина со счётом 5:0 разгромили сборную Гренады.

С февраля 2022 года сборная России не может принимать участие в официальных международных матчах из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

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