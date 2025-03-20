Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов оценил предстоящий матч сборной России с командой Замбии

Станислав Черчесов оценил предстоящий матч сборной России с командой Замбии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Замбия.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит хороший матч. Убеждён, что у нашей сборной будет совершенно другой настрой и состав. Главное, чтобы и соперник был в максимально основном составе», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Национальные команды России и Замбии проведут товарищескую игру 25 марта на поле московской «ВТБ Арены». 19 марта на этом же стадионе подопечные Валерия Карпина со счётом 5:0 разгромили сборную Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

С февраля 2022 года сборная России не может принимать участие в официальных международных матчах из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android