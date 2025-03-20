Станислав Черчесов оценил предстоящий матч сборной России с командой Замбии
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче Россия — Замбия.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нам предстоит хороший матч. Убеждён, что у нашей сборной будет совершенно другой настрой и состав. Главное, чтобы и соперник был в максимально основном составе», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Национальные команды России и Замбии проведут товарищескую игру 25 марта на поле московской «ВТБ Арены». 19 марта на этом же стадионе подопечные Валерия Карпина со счётом 5:0 разгромили сборную Гренады.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
С февраля 2022 года сборная России не может принимать участие в официальных международных матчах из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.
Видео: Как сборная России играет при Карпине
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