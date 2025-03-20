Эдуард Мор: сомневаюсь, что Криштиану Роналду сможет взять отметку в 1000 голов

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах португальского нападающего Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру.

«Роналду 40 лет. Если он каким‑то образом сумеет взять отметку в 1000 голов, то это, конечно, сделает его ещё более великим. Однако я сомневаюсь, что он сможет. В любом случае человек, забивший после 30 лет больше голов, чем до 30, это величайший профессионал. Это достойно восхищения. Я не скажу, что чемпионат Саудовской Аравии слабый, так что не следует недооценивать его голы. Тем более что за сборную Португалии он тоже продолжает забивать», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

14 марта нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил свой 928-й гол за футбольную карьеру, поразив ворота «Аль-Холуда» в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1). В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда 28 голов и четыре результативных паса в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

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