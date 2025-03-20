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Батраков: рекорд Дзюбы — большое событие для российского футбола

Батраков: рекорд Дзюбы — большое событие для российского футбола
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Полузащитник сборной России Алексей Батраков прокомментировал гол нападающего Артёма Дзюбы за национальную команду, благодаря которому он побил рекорд экс-игрока Александра Кержакова и установил новый рекорд.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«После первого тайма все поздравили Дзюбу с рекордом. Артём был радостный. Постарались помочь ему, чтобы он побил рекорд. Это большое событие для всего российского футбола. Но хочется отдать Артёму должное — он не говорил играть только на него, он вышел играть за сборную России и помогать команде», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу.

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