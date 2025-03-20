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Андрей Мостовой: Тюкавин — один из таких нападающих, как Дзюба и Кержаков

Андрей Мостовой: Тюкавин — один из таких нападающих, как Дзюба и Кержаков
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Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался об уровне получившего тяжёлую травму форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я считаю, Тюкавин — один из таких нападающих, как Дзюба и Кержаков. По статистике видно. Он в 21 год стал лучшим бомбардиром России. Сейчас все нападающие у нас хорошие. Может, неправильно говорить, что он именно в такое время получил травму и пропускает, когда мог бы играть, но а если бы были чемпионат Европы и мира сейчас? Официальных матчей каких-то нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

22-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в 22 матчах текущего сезона за клуб во всех турнирах забил восемь голов и отдал три результативных паса. В шести играх за сборную России форвард отметился одним голом и одним ассистом. 2 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) Тюкавин получил повреждение крестообразной связки, после которого сможет вернуться в строй не раньше осени 2025 года.

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