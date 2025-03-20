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«Спортинг» объявил о трансферах двух игроков в «Челси» за € 74 млн

«Спортинг» объявил о трансферах двух игроков в «Челси» за € 74 млн
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Лиссабонский «Спортинг» на официальной странице в соцсетях опубликовал пост о продаже двух молодых футболистов в лондонский «Челси» суммарно примерно за € 74 млн.

«Синие» оформили трансфер 17‑летнего португальского крайнего нападающего Жеовани Кенды, а также 20-летнего опорного полузащитника Дариу Эсугу, который на данный момент выступает в аренде за испанский «Лас‑Пальмас».

Отмечается, что Эсугу, который стоил «пенсионерам» € 22,27 млн, присоединится к «Челси» летом 2025 года, в то время как Кенда останется в «Спортинге» на год и будет объявлен игроком «Челси» летом 2026‑го за сумму € 52,14 млн.

В текущем сезоне опорник «Лас‑Пальмаса» провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Кенда в 44 матчах во всех турнирах за лиссабонский клуб отметился двумя голами и восемью передачами. Ориентировочная стоимость Эсугу, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн. В свою очередь, Кенда оценивается в € 30 млн.

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