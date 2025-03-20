Сегодня, 20 марта, пройдут первые матчи 1/4 финала плей-офф и стыковые игры Лиги наций УЕФА.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА 20 марта:
1/4 финала
22:45. Нидерланды — Испания;
22:45. Италия — Германия;
22:45. Хорватия — Франция;
22:45. Дания — Португалия.
Стыковые матчи
20:00. Турция — Венгрия;
20:00. Армения — Грузия;
22:45. Украина — Бельгия;
22:45. Австрия — Сербия;
22:45. Греция — Шотландия;
22:45. Косово — Исландия;
22:45. Болгария — Ирландия;
22:45. Словакия — Словения.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).