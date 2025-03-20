Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирак — Кувейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 20 марта

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 20 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 марта, пройдут первые матчи 1/4 финала плей-офф и стыковые игры Лиги наций УЕФА.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 20 марта:

1/4 финала

22:45. Нидерланды — Испания;
22:45. Италия — Германия;
22:45. Хорватия — Франция;
22:45. Дания — Португалия.

Стыковые матчи

20:00. Турция — Венгрия;
20:00. Армения — Грузия;
22:45. Украина — Бельгия;
22:45. Австрия — Сербия;
22:45. Греция — Шотландия;
22:45. Косово — Исландия;
22:45. Болгария — Ирландия;
22:45. Словакия — Словения.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
Материалы по теме
Топ-события четверга: Нидерланды — Испания в Лиге наций, «Авто» — СКА в КХЛ и баскетбол
Топ-события четверга: Нидерланды — Испания в Лиге наций, «Авто» — СКА в КХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android