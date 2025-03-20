Нидерланды — Испания: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Испании. Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).