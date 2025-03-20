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22:45 Мск
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Украина — Бельгия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Украина — Бельгия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 марта, состоится первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Украины и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии, Испания. В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер из Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций

Украина завершила группу 1 лиги B на втором месте, Бельгия в группе 3 лиги A стала третьей. В последний раз сборные Украины и Бельгии встречались летом прошлого года. В матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 была зафиксирована ничья — 0:0.

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