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21:15 Мск
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Италия — Германия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Италия — Германия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Германии. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
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