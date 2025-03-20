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Италия — Германия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Защитник сборной Италии Калафьори: постараемся спустить немцев с небес на землю

Защитник сборной Италии Калафьори: постараемся спустить немцев с небес на землю
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Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим выйти в полуфинал Лиги наций. Немцы всегда были уверенной командой, но мы постараемся спустить их с небес на землю. У каждого матча своя специфика, мы не витаем в облаках и постараемся показать свой лучший футбол. Матчи Италия — Германия ни с чем не сравнить», — приводит слова Калафьори официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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