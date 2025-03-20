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Андрей Мостовой высказался о возможном возвращении России на международную арену

Андрей Мостовой высказался о возможном возвращении России на международную арену
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Нападающий сборной России Андрей Мостовой выразил надежду на скорое возвращение страны к международным турнирам.

«Слышал, что НХЛ и КХЛ хотят совместный матч провести. Мне кажется, каждый год идут какие-то обсуждения. Конечно, хочется, чтобы это произошло как можно быстрее, но это всё зависит не от нас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в разговоре обсудили возможность проведения матча российских и американских игроков КХЛ и НХЛ.

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