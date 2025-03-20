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Халк посоветовал Артёму Дзюбе не завершать карьеру в ближайшие годы

Халк посоветовал Артёму Дзюбе не завершать карьеру в ближайшие годы
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк посоветовал форварду «Акрона» и национальной команды России Артёму Дзюбе не завершать профессиональную карьеру игрока в ближайшие несколько лет.

«Артём должен продолжать карьеру ещё несколько лет. У него всё ещё есть энергия и потенциал», — приводит слова Халка ТАСС.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.

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