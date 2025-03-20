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Италия — Германия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Нас ждёт великолепный матч». Лучано Спаллетти — о встрече Италии с Германией в Лиге наций

«Нас ждёт великолепный матч». Лучано Спаллетти — о встрече Италии с Германией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

«У матчей против Германии особенный шарм — у обеих команд богатая история. Не сомневаюсь, что нас ждёт великолепный матч. Обе команды постараются победить. Мы будем играть в свой футбол. Немцы попробуют показать свой класс, а мы постараемся с этим справиться. Но мы хотим победить», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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