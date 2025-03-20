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«Ротор» продлил контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым

«Ротор» продлил контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым
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Волгоградский «Ротор» в социальных сетях объявил о продлении контракта с главным тренером Денисом Бояринцевым.

«Новое соглашение с главным тренером подписано по схеме «1+1». Желаем Денису Константиновичу достижения больших успехов вместе с нашим клубом!» — написано в заявлении.

«Рады сообщить, что Денис Бояринцев продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Вместе с Денисом Константиновичем мы вышли в Первую лигу и в ходе летне-осеннего этапа доказали, что являемся отличной командой, которая способна на достижение высоких задач», — сказал генеральный директор «Ротора» Павел Никитин.

«Я благодарен руководству за оказанное доверие. Сейчас наша основная задача — на должном уровне провести весеннюю часть сезона, в межсезонье провести качественную работу по подготовке команды к следующем сезону», — отметил Бояринцев.

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 33 очка за 24 матча.

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