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Комиссия ФНЛ разрешила проводить матчи Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена»

Комиссия ФНЛ разрешила проводить матчи Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена»
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Комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей разрешила проводить матчи Мелбет Первой лиги на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба «Ротора» в социальных сетях.

Ранее из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе «Ротор» провёл матч 24-го тура Первой лиги с саратовским «Соколом» (2:2) в Калининграде.

«Комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей приняла решение, что «Волгоград Арена» готова принять матч 26-го тура Первой лиги сезона-2024/2025 годов между командами «Ротор» и «Родина», который состоится 30 марта», — написано в сообщении.

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 33 очка за 24 матча.

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