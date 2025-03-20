Андрей Мостовой оценил дебют Матвея Кисляка за сборную России

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой высказался о хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке, который дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Я только один день его видел. Но видно, что он по играм и на сборах, и в чемпионате сейчас очень хорошо играет и забивает. Его будущее? Пока рано говорить, видно, что талантливый парень, как и Батраков», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Напомним, матч между Россией и Гренадой состоялся накануне, 19 марта. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России. На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.