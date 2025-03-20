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Андрей Мостовой оценил дебют Матвея Кисляка за сборную России

Андрей Мостовой оценил дебют Матвея Кисляка за сборную России
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Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой высказался о хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке, который дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Я только один день его видел. Но видно, что он по играм и на сборах, и в чемпионате сейчас очень хорошо играет и забивает. Его будущее? Пока рано говорить, видно, что талантливый парень, как и Батраков», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Напомним, матч между Россией и Гренадой состоялся накануне, 19 марта. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России. На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

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