Андрей Мостовой оценил дебют Матвея Кисляка за сборную России

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой высказался о хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке, который дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
«Я только один день его видел. Но видно, что он по играм и на сборах, и в чемпионате сейчас очень хорошо играет и забивает. Его будущее? Пока рано говорить, видно, что талантливый парень, как и Батраков», — приводит слова Мостового «Советский спорт».
Напомним, матч между Россией и Гренадой состоялся накануне, 19 марта. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России. На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.
- 20 марта 2025
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