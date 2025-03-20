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Украинский голкипер Анатолий Трубин отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити»

Украинский голкипер Анатолий Трубин отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити»
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Вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин отреагировал на слухи об интересе к его персоне со стороны «Манчестер Сити». Футболист отметил, что не зацикливается на этом.

«Видел в интернете, как и вы. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной и «Бенфике». Всё остальное пока в стороне», — приводит слова Трубина City Xtra в социальной сети X.

Трубину 23 года, за «Бенфику» он выступает с 2023 года. Действующий контракт украинского голкипера с португальским клубом рассчитан до лета 2028-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Трубина в € 25 млн.

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