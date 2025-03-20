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Горшков ответил, кто может побить рекорд Дзюбы по голам

Горшков ответил, кто может побить рекорд Дзюбы по голам
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Российский футболист Юрий Горшков поделился мнением, кто из ныне играющих форвардов мог бы побить рекорд результативности Артёма Дзюбы, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Я бы тоже выделил Костю Тюкавина. Он хороший нападающий. Самое главное — здоровья! Посмотрим, как будет дальше», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

22-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в 22 матчах текущего сезона за клуб во всех турнирах забил восемь голов и отдал три результативных паса. В шести играх за сборную России форвард отметился одним голом и одним ассистом. 2 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) Тюкавин получил повреждение крестообразной связки, после которого сможет вернуться в строй не раньше осени 2025 года.

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