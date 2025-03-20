Горшков ответил, кто может побить рекорд Дзюбы по голам

Российский футболист Юрий Горшков поделился мнением, кто из ныне играющих форвардов мог бы побить рекорд результативности Артёма Дзюбы, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Я бы тоже выделил Костю Тюкавина. Он хороший нападающий. Самое главное — здоровья! Посмотрим, как будет дальше», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

22-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в 22 матчах текущего сезона за клуб во всех турнирах забил восемь голов и отдал три результативных паса. В шести играх за сборную России форвард отметился одним голом и одним ассистом. 2 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) Тюкавин получил повреждение крестообразной связки, после которого сможет вернуться в строй не раньше осени 2025 года.