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Тренер Нидерландов Куман: порой нужно «ставить автобус», чтобы остановить испанцев

Тренер Нидерландов Куман: порой нужно «ставить автобус», чтобы остановить испанцев
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцы блестяще играют с мячом, у них отличные полузащитники. Команда способна играть очень быстро с Ламином Ямалем и Нико Уильямсом на флангах. Порой необходимо «ставить автобус», чтобы остановить испанцев, хоть этого и не хочется делать. Хочется играть с мячом на их половине и оказывать давление впереди», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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