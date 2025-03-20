Тренер Нидерландов Куман: порой нужно «ставить автобус», чтобы остановить испанцев

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

«Испанцы блестяще играют с мячом, у них отличные полузащитники. Команда способна играть очень быстро с Ламином Ямалем и Нико Уильямсом на флангах. Порой необходимо «ставить автобус», чтобы остановить испанцев, хоть этого и не хочется делать. Хочется играть с мячом на их половине и оказывать давление впереди», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).