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Бородюк: сейчас в матчах сборной России медийный контент, а не спортивная составляющая

Бородюк: сейчас в матчах сборной России медийный контент, а не спортивная составляющая
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Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Бородюк высказался о матчах сборной России по футболу в условиях отстранения.

«В матчах сборной России сейчас медийный контент, а когда появится спортивная и серьёзная составляющая, когда национальная сборная будет играть с серьёзными соперниками, тогда можно комментировать. Сейчас не вижу смысла что-то говорить, потому что Россия на голову сильнее Кубы, Вьетнама, Брунея и Гренады. А когда появятся матчи, в которых можно увидеть уровень сборной России, с удовольствием прокомментирую», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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