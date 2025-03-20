Бородюк: сейчас в матчах сборной России медийный контент, а не спортивная составляющая

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Бородюк высказался о матчах сборной России по футболу в условиях отстранения.

«В матчах сборной России сейчас медийный контент, а когда появится спортивная и серьёзная составляющая, когда национальная сборная будет играть с серьёзными соперниками, тогда можно комментировать. Сейчас не вижу смысла что-то говорить, потому что Россия на голову сильнее Кубы, Вьетнама, Брунея и Гренады. А когда появятся матчи, в которых можно увидеть уровень сборной России, с удовольствием прокомментирую», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.