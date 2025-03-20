«Спартак» стал лидером по одному статистическому показателю по итогам 21-го тура РПЛ

Обыгравший «Зенит» московский «Спартак» стал лидером по одному статистическому показателю по итогам всех матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, красно-белые — лидеры по входам в финальную треть по итогам игр 21-го тура чемпионата России. «Спартак» стал единственным клубом в лиге, совершившим более 900 входов в финальную треть поля.
По данным источника, красно-белые проходили в финальную треть 929 раз, показатель «Зенита» — 848. Матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.
- 20 марта 2025
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