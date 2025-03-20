«Бавария» выразила соболезнования в связи со смертью 18-летнего футболиста
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Немецкая «Бавария» выразила соболезнования в связи с уходом из жизни 18-летнего китайского футболиста Го Цзясюаня.
«Бавария» скорбит о потере своего бывшего игрока сборной мира Го Цзясюаня, который скончался в возрасте 18 лет на своей родине в Китае. Он скончался от последствий тяжёлой травмы головы после трагического несчастного случая во время тренировочного матча в Испании, который произошёл 6 февраля. Мысли клуба с его семьёй и друзьями.
Центральный защитник был частью мирового состава «Баварии» в 2023 году, где таланты со всего мира имеют возможность проявить себя в профессиональном футболе. Го Цзясюань также входил в состав юношеской сборной Китая», — написано в сообщении.
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