«Бавария» выразила соболезнования в связи со смертью 18-летнего футболиста

Немецкая «Бавария» выразила соболезнования в связи с уходом из жизни 18-летнего китайского футболиста Го Цзясюаня.

«Бавария» скорбит о потере своего бывшего игрока сборной мира Го Цзясюаня, который скончался в возрасте 18 лет на своей родине в Китае. Он скончался от последствий тяжёлой травмы головы после трагического несчастного случая во время тренировочного матча в Испании, который произошёл 6 февраля. Мысли клуба с его семьёй и друзьями.

Центральный защитник был частью мирового состава «Баварии» в 2023 году, где таланты со всего мира имеют возможность проявить себя в профессиональном футболе. Го Цзясюань также входил в состав юношеской сборной Китая», — написано в сообщении.