Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о победе сборной России над Гренадой.

«Гренада посильнее Брунея. Стадион был практически полным. Думаю, люди получили определённое удовольствие, не самый слабый соперник был. Карпин продолжает просматривать футболистов. Я тоже получил удовольствие — увидел людей, пообщался. А от футбола можно получить удовольствие, когда есть высокий уровень сопротивления с обеих сторон. Надеемся, что в дальнейшем будут соперники посильнее, но и Гренада сейчас нужна, чтобы поддерживать международный цикл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.