Юрий Сёмин высказался о победе сборной России над Гренадой
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о победе сборной России над Гренадой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Гренада посильнее Брунея. Стадион был практически полным. Думаю, люди получили определённое удовольствие, не самый слабый соперник был. Карпин продолжает просматривать футболистов. Я тоже получил удовольствие — увидел людей, пообщался. А от футбола можно получить удовольствие, когда есть высокий уровень сопротивления с обеих сторон. Надеемся, что в дальнейшем будут соперники посильнее, но и Гренада сейчас нужна, чтобы поддерживать международный цикл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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